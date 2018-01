Due arresti e due denunce dei carabinieri per spaccio di droga. In manette dopo una serie di controlli e perquisizioni svolti dai militari della Compagnia di Sassari, sono finiti, Marco Sanna, 35 anni, bloccato dai carabinieri perché ritenuto il titolare di un vero e proprio deposito di marijuana nel quartiere Monte Rosello, e Robertino Fiori, 47enne sassarese, che agiva, sempre spacciando marijuana, nel rione di Santa Maria di Pisa.

In particolare, Sanna è stato sorpreso in via Pietro Micca poco distante dalla propria abitazione. I militari hanno trovato nella sua casa 570 grammi di marijuana essiccata, custoditi in una busta di plastica sottovuoto per conservarne la fragranza, due involucri in cellophane contenenti circa un grammo di eroina, tre bilancini elettronici di precisione e vario materiale utile al confezionamento della droga.

Fiori invece è stato trovato in possesso di oltre 130 grammi di marijuana e di alcuni bilancini elettronici e materiale per il confezionamento della droga.

