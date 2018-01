Su entrambi pende una richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal sostituto procuratore Marco Cocco. Il pm ha chiesto di processare trenta consiglieri regionali di centrosinistra, in carica tra il 2004 e il 2009: sono accusati di peculato aggravato e continuato per l’utilizzo irregolare dei fondi destinati ai gruppi in consiglio regionale. Nel dettaglio, a Lai viene contestato di non aver giustificato la spesa di 81.585 euro, meno nel caso di Manca, che non avrebbe saputo motivare l’utilizzo di “soli” 52mila euro. Tutti o quasi gli indagati dell’inchiesta hanno sostenuto di non aver rendicontato il denaro utilizzato con i fondi del gruppo perché la presidenza del consiglio regionale non lo richiedeva.