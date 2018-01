Liquami di ogni genere, bottiglie di vetro spaccate. Per non parlare dei danni alle strutture di marmo: era in queste condizioni il Bastione Saint Remy dopo che un gruppo di incivili questa notte ha deciso di riunirsi per un botellon.

“Il bastione è stato messo sottosopra da chi ha esagerato con l’alcool e preso per un bagno pubblico a cielo aperto”. È il commento di chi ha visitato la piazza questa mattina.

Ma stavolta, al contrario della piazzetta di viale Fra Ignazio, da sempre la location scelta dai giovani per manifestazioni come questa, i responsabili si potrebbero identificare con le telecamere.

“È ora di dire basta a questi scempi” commenta qualcuno. “Si spende tantissimo per la ristrutturazione interminabile e poi si lascia distruggere senza prendere i giusti provvedimenti”.

