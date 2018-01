Var in azione a Crotone, nel primo tempo della partita contro il Cagliari, per un fallo di Pisacane su Nalini in area di rigore.

L’arbitro Tagliavento ha concesso il rigore al 27′ ai calabresi Crotone. Al 47′ Tagliavento ha consultato la Var per confermare l’espulsione di Pisacane per un fallo su Ricci.

