Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi (dal 45′ Faraoni), Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Barberis, Mandragora; Ricci, Trotta, Stoian (dal 12′ Nalini).

A disposizione: Festa, Rohden, Izco, Suljic, Budimir, Pavlovic, Simic, Crociata, Ajeti, Simy.

Allenatore: Zenga.

Cagliari (3-5-2): Cragno (dal 44′ Rafael); Pisacane, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Cigarini, Dessena, Padoin; Giannetti (dal 63′ Lykogiannis), Farias.

A disposizione: Crosta, Andreolli, Romagna, Cossu, Deiola, Gagliano, Sau.

Allenatore: Lopez.

Marcatori: 29′ Trotta, 52′ Cigarini

Ammoniti: Cigarini (CAG), Ricci (CRO), Farias (CAG)

Espulsi: Pisacane (CAG)

Stadio: Ezio Scida, Crotone.

Arbitro: Tagliavento di Terni.

Primo Tempo: 1-1

Il Cagliari trova un Crotone agguerrito per gran parte del tempo, rossoblu invece sembrano nervosi. parecchio nervoso. Poi per un fallo di Pisacane su Nalini in area di rigore: l’arbitro Tagliavento concede il rigore al 27′.

Dal dischetto Trotta spiazza Cragno. Nei minuti successivi il Cagliari non riesce a far paura al Crotone se non con azioni casuali, mentre Nalini e compagni creano grattacapi alla difesa sarda.

Nel finale rosso per Pisacane, che apparentemente colpisce Ricci in maniera scomposta ma in realtà arriva per primo sul pallone. Al 51′ il gol di Cigarini su calcio di punizione regala il momentaneo pareggio al Cagliari.

Secondo Tempo:

Nella ripresa il Cagliari raccolto nella propria metà campo, il Crotone cerca lo spiraglio giusto. Rossoblu ci tentano di contropiede: Farias in particolare, che in un’azione scappa sulla sinistra e serve Faragò: sul cross basso Ionita non riesce a concludere. poi Lykgiannis, un po’ troppo timido, lascia ripartire il Crotone.

I padroni di casa continuano a proporre cross in area per Budimir, la retroguardia sarda respinge. Alla mezzora le squadre appaiono stanche. Al 38′ brividi nell’area di Rafael, dopo un flipper Ricci aggancia e tenta la girata: il suo tiro è preda del portiere isolano. Alla fine arriva un gol, forse meritato per il Crotone, ma Tagliavento consulta il Var e annulla il gol

