Ha smesso di battere intorno alle 13 il cuore di Barbara Desogus, la 37enne rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto lunedì scorso lungo la Statale 131 a Monastir, in cui rimasero feriti anche il figlioletto di appena 15 giorni e il marito. La donna era arrivata in gravissime condizioni al Brotzu ed era in coma.

I medici hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita, ma purtroppo oggi alle 13 è deceduta. Il figlioletto è ancora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di chirurgia pediatrica del Brotzu. Già dimesso dall’ospedale Marino il padre che nell’incidente aveva riportato ferite più lievi.

Lo schianto era avvenuto intorno alle 17 di lunedì. La Opel Zafira a bordo della quale viaggiava la famiglia, per cause non ancora accertate, andò a schiantarsi contro la cuspide del guardrail all’altezza del chilometro 18 della Carlo Felice.

