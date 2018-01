Il velista Andrea Mura, skipper dell’open 50 “Vento di Sardegna” e uno dei componente del team de “Il Moro di Venezia” nel 1989, con il quale ha vinto due campionati del mondo e una Louis Vuitton Cup, è uno dei nove candidati del Movimento Cinquestelle nei collegi uninominali dell’Isola.

E’ lo stesso Mura – primo italiano a vincere la leggendaria regata in solitario Route du Rhum – a confermarlo all’ANSA. Mura sarà in lizza nel collegio 01 (Cagliari) Sardegna per la Camera dei Deputati e sfiderà i candidati di Forza Italia e centrosinistra, Ugo Cappellacci e Luciano Uras.

