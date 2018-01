Domenica con il fiocco azzurro al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Una giovane mamma stamani ha dato alla luce un maschietto nella struttura di viale Italia. Un evento inusuale per il Pronto soccorso che, normalmente, vede arrivare pazienti con ben altre patologie. A occuparsi di questi casi, di solito infatti, è il pronto soccorso di Ginecologia e ostetricia di viale San Pietro. Questa mattina, però, a trovarsi di fronte a una mamma che stava per partorire è stato il personale della struttura di emergenza-urgenza del Santissima Annunziata.

La partoriente, arrivata in auto con un’amica, è stata subito presa in carico dai medici del pronto soccorso, Alessandra Gabrieli e Federica Cocco, coadiuvate anche dalla dottoressa dell’Osservazione breve intensiva, Mariella Mele. Alle 8,50 circa è nato il piccolo che, insieme alla mamma, è stato assistito dall’ostetrica della clinica di Ginecologia e ostetricia, allertata poco prima dal pronto soccorso.

Adesso mamma e piccolo sono ricoverati nella clinica di viale San Pietro e, hanno fatto sapere i medici, stanno bene.

La giovane mamma, di un paese della provincia di Sassari, è arrivata in città accompagnata in auto da un’amica. La donna che era alla guida della vettura, considerata la delicata situazione dei due passeggeri che trasportava, all’altezza delle gallerie all’ingresso di Sassari ha chiamato il 118 che le ha consigliato di fermarsi perché, di lì a breve, sarebbe arrivata un’ambulanza. La donna, però, visto l’imminente parto della passeggera ha deciso di proseguire e, una volta entrata in città, ha seguito le indicazioni stradali sino all’ingresso del pronto soccorso più vicino, quello del Santissima Annunziata. Dove, poco prima delle 9 del mattino, è nato il piccolo bebè.

