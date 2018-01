Fratelli d’Italia ha ufficializzato le liste per le politiche del 4 marzo. La presentazione in Corte d’Appello slitta però a domani mattina.

Oltre alle conferma per l’uninominale nei collegi Nuoro Ogliastra e Oristano-Medio Campidano dell’uscente Bruno Murgia e dell’ex consigliere regionale Gianni Lampis, spunta la candidatura del coordinatore regionale Salvatore Deidda nel plurinominale Camera Sud.

Subito dietro ci sono Federica Casu (Terralba), Alessio Mereu (capogruppo Fdi Cagliari) e Silvia Sanna (libera professionista). Per il collegio Camera Nord dopo Bruno Murgia, Stefania Vargiu (assessore Tortolì), Gigi Carbini (pilota Meridiana), Laura Moro (Sassari). Per il plurinominale del Senato Giovanni Satta (medico oculista), Roberta Maccioni (consigliere Sanluri), Ivo Zoncu (ex Sindaco Riola Sardo) e Chiara Contu (consigliere comunale Selargius).

