Il segretario provinciale di Oristano del sindacato di Polizia Silp Cgil Daniele Rocchi ha annunciato la rottura dei rapporti sindacali col questore Giovanni Aliquò.

Le questioni che hanno portato alla proclamazione della rottura riguardano in particolare gli straordinari, i turni di servizio, la reperibilità, i movimenti, le programmazioni del congedo ordinario forzato e le istanze di congedo respinte senza motivazioni. Questioni, spiega il sindacalista, che hanno avuto come conseguenza diretta la chiusura dell’ufficio Passaporti e Licenze nella settimana di natale e il rallentamento in generale della gestione delle pratiche in altri uffici.

“Negli ultimi mesi il Silp Cgil ha fatto proprie le lamentele delle poliziotte e di poliziotti della questura di Oristano e invano ha tentato di rappresentare tale disagio al questore” spiega il segretario provinciale Rocchi, che denuncia apertamente un “atteggiamento antisindacale del questore Aliquò proprio nei confronti della Silp-Cgil” e per questo motivo sposterà la “vertenza” a livello di dipartimento e quindi in sede nazionale attraverso le segreterie regionali e nazionali.

Commenti

comments