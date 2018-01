Dieci imprese insieme per un progetto di turismo esperienziale che destagionalizzi e valorizzi il Nuorese e le aree interne a partire dalla cultura e dai tratti identitari della sua terra. Anche in virtù del risultato ottenuto dalla candidatura di Nuoro a Capitale italiana della Cultura 2020, che si è piazzata tra le prime dieci città scelte dal Mibact.

Nasce così la rete di imprese OneSardinia, coordinate da Confindustria Sardegna Centrale, presentata oggi nella sede dell’associazione degli industriali, che vede coinvolte dieci aziende di Nuoro, Orosei, Mamoiada, Dorgali: Acquario di Cala Gonone, Cala Ginepro Hotels, Cantina Giampietro Puggioni, Deplano Autolinee, Ilisso Edizioni, Klojaf Studio, Montiblu, Mousiké, Portale Sardegna e TeleSardegna. Alla presentazione hanno partecipato il presidente di Confindustria Roberto Bornioli, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, l’assessore alla Cultura Sebastian Cocco e i dieci imprenditori delle aziende aderenti.

“Come Confindustria abbiamo inserito il tema delle industrie culturali tra i punti strategici del nostro progetto – ha spiegato Bornioli – Si tratta di valorizzare una delle vocazioni di questo territorio. In base all’ultimo rapporto Io sono Cultura della Fondazione Symbola, nel 2016 il sistema culturale della provincia di Nuoro contava 1.403 imprese attive, 2.500 occupati, 108,1 milioni di valore aggiunto. Si può fare molto molto di più e iniziative come quella di OneSardinia vanno in questa direzione”.

“Occorre puntare su nuove motivazioni di viaggio e su attrattori, come la cultura e soprattutto le esperienze culturali – ha detto Massimiliano Cossu,tour operator di Portale Sardegna – esperienze che consentono di proporre un territorio anche oltre la stagione balneare”.

“E’ da 32 anni che lavoriamo nel territorio per valorizzarne la cultura in tutti i suoi aspetti, dalla letteratura alla cultura materiale dei nostri artigiani – ha affermato Vanna Fois amministratrice della casa editrice Ilisso – Finora è mancata forse la consapevolezza delle valenze di questo enorme patrimonio. La rete OneSardinia vuole avere lo sguardo lungo verso il futuro e investire in prospettiva in una progettualità che coinvolge diversi settori, e soprattutto le nuove generazioni”.

