A suon di gol si è guadagnato il ritorno a casa: Daniele Ragatzu, bomber dell’Olbia in serie C cresciuto nelle giovanili del Cagliari, ha firmato un contratto che lo lega al club rossoblù sino al 2021.

Per un anno e mezzo però rimarrà in prestito in Gallura nella squadra che lo ha rilanciato dopo un lungo girovagare per la penisola. Classe 1991, nato a Cagliari, cresciuto nel settore giovanile, Ragatzu detiene il record di più giovane marcatore in Serie A con la maglia del Cagliari: aveva 17 anni e 6 mesi quando l’11 aprile 2009 andò in gol durante la partita Fiorentina-Cagliari.

Complessivamente Ragatzu ha disputato 33 partite in rossoblù segnando 4 reti. Dopo le esperienze al Gubbio, Verona, Pro Vercelli, Virtus Lanciano e Rimini, l’approdo all’Olbia nella passata stagione in Lega Pro: il suo bilancio con i bianchi è di 57 presenze e 22 gol. Nel suo curriculum Ragatzu può vantare anche 19 partite e 9 reti totalizzate con le selezioni azzurre Under 17 e Under 16.

