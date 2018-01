Un maggiore impegno nel campo del diritto allo studio e dell’istruzione in Sardegna. Lo hanno chiesto gli studenti di Unica 2.0, attraverso il coordinatore uscente Carlo Sanna, nel corso del settimo congresso dell’associazione cominciato questa mattina a Cagliari intitolato “I fili della trama”.

“Da oggi continua la nostra pressione nei confronti delle istituzioni – ha detto Sanna – per la richiesta di interventi strutturali a partire dall’ampliamento della no-tax area e della risoluzione dei problemi qualitativi e quantitativi della residenzialità”. Tra i tanti ospiti che hanno preso la parola c’era anche l’assessore alla Pianificazione Strategica e Urbanistica di Cagliari, Francesca Ghirra. La rappresentante della giunta Zedda ha ricordato, tra le altre cose, i lavori imminenti al Campus universitario in Viale la Playa. Presente anche la Rettrice dell’Università di Cagliari, Maria del Zompo.

“Stiamo migliorando – ha detto la numero uno dell’ateneo del capoluogo – su alcuni parametri siamo i migliori d’Italia come sul numero dei docenti chiamati dall’esterno”. E ha aggiunto: “Abbiamo combattuto una battaglia per il riconoscimento delle condizioni in cui operiamo e siamo fiduciosi. Anche l’offerta formati si arricchisce: formiamo studenti non solo professionalmente preparati, ma culturalmente validi”.

