Il sito del Ministero della Salute segnala ai consumatori, il ritiro dal mercato ed il divieto di commercializzazione della bomboletta decorativa in aerosol di neve spray floccata “NATALUNA Decorazioni” proveniente dalla Cina, e commercializzata in Italia dal Distributore Partenope S.r.l. Via del Siervo 22 80035 Nola (NA), venduta al dettaglio da HOMET S.r.l. Via Montenero 27 26015 Soresina (CR) e dal grossista ditta INTE S.r.l. Corso Stati Uniti 1/47, Padova. L’articolo riportato, è altamente infiammabile.

Il nucleo NAS Cremona ha proceduto, pertanto, in data 19/12/2017 al sequestro penale di nr. 66 bombolette decorative in aerosol formato 80 gr. 160 ml – senza lotto – made in P.R.C come colorante ALTAMENTE INFIAMMABILE, in violazione dell’art. 16 del decreto L.gs 133 del 14/9/2009 (produzione, commercializzazione e vendita di prodotti contenenti sostanze chimiche proibite dall’allegato XVII del Reg. CE 1907/2006 e Reg. CE 552/2009).

Sono stati posti in sequestro amministrativo nr. 94 bombolette spray neve uso decorativo, in quanto apposta la dicitura “AD USO PROFESSIONALE”, ravvisando violazione amministrativa di cui all’art. 4 del D.L.gs. 186 del 27 ottobre 2011 e per aver posto in vendita bombolette decorative “Neve spray floccata” in aerosol formato 80 gr. 160 ml – senza lotto – made in P.R.C riportante pittogrammi altamente infiammabile ed irritante difformi dalla norma CLP del Regolamento CE 1272/2008 entrata in vigore in data 01.06.2015. Il rischio (chimico) pertanto è grave, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. L’avviso di ritiro del prodotto, è stato pubblicato sul nuovo portale dedicato agli allarmi consumatori e reazioni a notifiche non alimentari pericolosi del Ministero della salute nella sezione “Avvisi di sicurezza”.

Commenti

comments