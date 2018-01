La Polizia municipale di Sassari ha celebrato San Sebastiano Martire, patrono dei vigili urbani. Dopo la messa nel santuario della Vergine delle Grazie, celebrata dall’arcivescovo Gianfranco Saba, si è tenuta la cerimonia di assegnazione degli encomi agli agenti che nel corso dell’ultimo anno si sono distinti per le brillanti operazioni di polizia portate a termine.

In tutto, il comandante Gianni Serra ha consegnato sedici encomi ai protagonisti di quattro operazioni in seguito alle quali erano stati arrestati un aguzzino che perseguitava e usava violenza nei confronti di volontari e utenti della Caritas diocesana, un gruppo di estorsori che minacciavano e picchiavano i commercianti ambulanti nel centro storico e gli autori di diverse rapine. Consegnati anche gli attestati di servizio al personale congedato per raggiunti limiti di età.

Fra i neopensionati c’è anche Maria Grazia De Marco: è stata la prima donna entrata in servizio nella polizia municipale sassarese, iniziando come come collaboratrice di vigilanza e finendo col grado di assistente capo.

