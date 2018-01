“Con l’approvazione da parte della Giunta Comunale dello schema di accordo di programma con il Ministero dello Sviluppo Economico, prende finalmente corpo la Zona Franca Urbana nel Comune di Quartu” – Lo comunica Stefano Delunas, sindaco di Quartu Sant’Elena, nella sua pagina Facebook.

“Una svolta storica che innanzitutto porterà sollievo a tante aziende cittadine in difficoltà e inoltre richiamerà nuovi investitori – prosegue il primo cittadino – stiamo dando concretezza a uno dei punti del nostro programma di mandato. Il piano strategico va studiato in collaborazione col capoluogo, in un’ottica di Città Metropolitana, ma per il futuro economico di Quartu è un vero e proprio passo da gigante”.

Commenti

comments