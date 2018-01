Sale a 110 il numero dei migranti sbarcati in Sardegna in poco più di 12ore. Dopo i 37 arrivati stamani, 8 salvati dalla Guardia di Finanza all’Isola del Toro (anche un minore), 11 arrivati alle 2 al porticciolo di Teulada ed altri 14 arrivati in spiaggia al mattino, sempre a Teulada, più 4 a Chia (Ca) ieri notte, prosegue l’ondata di sbarchi con altri arrivi e salvataggi. Il corposo numero di barchini è certamente dovuto al bel tempo nelle ultime ore. Non si escludono ulteriori sbarchi nei prossimi giorni.

Nel primo pomeriggio i militari del pattugliare veloce Paolini del Reparto Aeronavale della Gdf Cagliari hanno soccorso altri 35 algerini che sono stati sbarcati a Sant’Antioco. Nel frattempo la motovedetta CP 307 della Guardia costiera ha salvato altri 42 algerini, tra i quali una donna ed un bimbo di pochi mesi. Questi ultimi sono stati sbarcati al porto di Cagliari.

Tutti i migranti sono stati trasferiti al Cpa di Monastir per le operazioni di identificazione.

Leggi anche:

Commenti

comments