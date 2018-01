Proseguono le interlocuzioni per il rilancio della Keller Elettromeccanica di Villacidro, chiusa ormai da sei anni.

Due le manifestazioni di interesse: con i cinesi della Chengdu Xinzhu Road and Bridge Machinery Co.Ltd e con un’azienda con base in Sardegna. La Regione ha anche sentito Trenitalia “che ha comunicato di aver individuato negli ex lavoratori della Keller il bacino privilegiato cui attingere per interventi di manutenzione in Sardegna”. Nessun’altra novità arriva dall’incontro oggi a Cagliari all’assessorato dell’Industria – presidiato all’esterno da un’ottantina di lavoratori – e i sindacati dei metalmeccanici, per fare il punto sulla vertenza. Gli operai, senza ammortizzatori sociali dal 31 dicembre, sono nel pieno di una mobilitazione che ha portato l’occupazione dei alcuni Comuni e che potrebbe sfociare in una nuova protesta di piazza a Cagliari.

Al tavolo di oggi, l’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras, con il residente del Consorzio Industriale di Villacidro Luca Argiolas. L’obiettivo della Regione è di arrivare “quanto prima alla valutazione di una proposta concreta che, tra l’altro, consentirebbe di affrontare le questioni riguardanti l’integrazione al reddito per i lavoratori, così come già avvenuto lo scorso anno”.

