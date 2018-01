“Ugo Cappellacci è un amico, è stato mio allievo ed è vero, mi ha sostenuto, ma è anche una vecchia volpe: sono certo che se avesse avuto l’opportunità di avermi, l’avrebbe colta al volo”. Così all’ANSA il velista Andrea Mura in risposta al coordinatore regionale di Forza Italia ed ex governatore sardo, che in un’intervista al quotidiano La Nuova Sardegna aveva sostenuto che “Andrea Mura non credeva nel progetto 5 stelle, anche perché aveva chiesto a noi di essere candidato”.

Cappellacci, che nel collegio uninominale di Cagliari per la Camera se la vedrà proprio col navigatore solitario primo e unico italiano a vincere la Route du Rhum, e con il candidato del centrosinistra Luciano Uras, aveva anche affermato di non capire “come fa Mura a schierarsi con il partito che ha tagliato le olimpiadi del 2024 a Roma, che avrebbero dato a Cagliari la possibilità di avere la sede per le regate”.

“Avremmo fatto una magra figura perché mancano le infrastrutture, in tanti anni non si è riusciti a sviluppare un polo nautico”, è stata la risposta del velista questo pomeriggio a Cagliari a margine della presentazione delle candidature del M5S nella banchina dove è attraccata proprio la barca dei record “Vento di Sardegna”.

