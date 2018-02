Nascondeva quasi mezzo chilo di marijuana in casa: un 49enne di Ittiri è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione.

L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per reati simili commessi negli anni precedenti, ha reagito nervosamente a un controllo dei militari, che hanno così deciso di perquisire la sua abitazione. In una stanza, nascosti dentro una sacca sportiva, i carabinieri hanno trovato 435 grammi di marijuana.

Non solo. In casa è stata scovata anche tutta l’attrezzatura necessaria per il confezionamento e la vendita della droga: sacchetti di plastica, bilancino di precisione e anche una pistola lanciarazzi calibro 22, completa di 6 micro cariche, normalmente utilizzata nelle imbarcazioni.

Stamattina l’uomo è stato giudicato per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma presso il Comando Stazione Carabinieri di Ittiri.

