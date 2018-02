“Il Movimento Cinque stelle è il partito degli ipocriti: sono forcaioli con gli altri e ipergarantisti con i loro sempre più numerosi indagati e rinviati a giudizio in tutta Italia”. Così Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia e candidato alla Camera, su quanto pubblicato oggi nel blog delle stelle a proposito dello “squadrone degli impresentabili del centrodestra”.

Nell’elenco il blog ha inserito il profilo dell’ex governatore sardo: “Per lui chiesta condanna per abuso d’ufficio nel processo scaturito nell’inchiesta sulla cosiddetta P3”.

“Sono tanto impresentabile – ribatte Cappellacci – che il loro candidato, Andrea Mura (il campione di vela, ndr) avrebbe voluto presentarsi con me e la mia lista alle elezioni del 4 marzo. Adesso gli chiederanno di ritirarsi? Il sottoscritto non ha ancora ricevuto nessun condanna definitiva. Visto che sono tanto appassionati al tema, perché non parlano del loro leader, Beppe Grillo, condannato in via definitiva per omicidio colposo?”.

