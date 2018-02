Incidente stradale in tarda serata in via Piero della Francesca in direzione cimitero, a Cagliari.

Una Hunday Getz, guidata da un 74enne cagliaritano, ha travolto una 49enne, investendola sulle strisce pedonali. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al Brotzu in codice rosso.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.

