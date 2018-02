Aveva calato le reti da pesca all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Protagonista dell’episodio, scoperto ieri notte dalla Guardia costiera, un pescatore che aveva posizionato le reti da pesca non segnalate in prossimità dell’imboccatura del porto di Villasimius, ostruendo il passaggio delle imbarcazioni in ampi tratti dello specchio acqueo, mettendo anche a rischio la sicurezza della navigazione.

L’uomo è stato bloccato. Dai controlli successivi è emerso anche che l’imbarcazione a bordo della quale si trovava era sprovvista di assicurazione e di fanali per la navigazione. Il pescatore è stato denunciato, l’imbarcazione e le reti sono state sequestrate, dovrà anche pagare una multa di 6000 euro.

Tutto il pesce pescato fino a quel momento, circa 20 chili, è stato dato in beneficenza dopo essere stato controllato dai veterinari.

