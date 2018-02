Tra i 23 convocati per la partita contro la Spal ci sono anche i nuovi arrivati Han e Caligara. Mancano solo Damir Ceter, l’infortunato Miangue e lo squalificato Pisacane. I rossoblù sono attesi da un altro scontro diretto alla Sardegna Arena, paragonabile a quelli contro Benevento e Hellas Verona, come afferma il tecnico rossoblù Diego Lopez: “Sarà diverso rispetto al Crotone. Domenica scorsa avevo detto che sarebbe stata più una partita da lotta, oggi sarà più da giocare, sempre tenendo in mente che dovremo anche lottare su ogni pallone. In altre gare abbiamo dimostrato quel che sappiamo fare in termini di gioco, dovremo essere all’altezza anche contro la Spal”.

TORNANO GLI SQUALIFICATI

“Non mi è mai piaciuto lamentarmi degli assenti, rientrano a disposizione giocatori importanti che non scopro io, però nelle settimane precedenti ho schierato altri elementi che hanno fatto il proprio dovere. Siamo una squadra e il gruppo ha dato una risposta vera”.

IL SOSTEGNO DEL PUBBLICO

“Sappiamo che verrà tanta gente allo stadio, ripeto sempre che spetta a noi trascinare il pubblico; non solo quando non abbiamo la palla, intervenendo magari in scivolata, ma anche quando siamo in possesso, mettendo velocità, arrivando sulla fascia, crossando sulle punte. Dobbiamo trasmettere qualcosa ai tifosi. Questa gara andrà aggredita con personalità: affrontiamo una Spal che apprezzo molto per come approccia le partite. Anche loro vorranno giocare, noi dobbiamo essere concentrati sino alla fine, avere la testa giusta e cercare di fare male”.

