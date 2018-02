In Sardegna la più votata alle parlamentarie del Movimento 5 stelle, celebrate il 16 e il 17 gennaio scorsi, è Emanuela Corda, capolista nel proporzionale sud per la Camera. La deputata uscente è stata votata da 372 iscritti. Per la Camera hanno votato complessivamente 3.110 persone, 2.798 per il Senato. Andrea Vallascas, deputato uscente e secondo nello stesso listino, ha preso 314 preferenze. Terzo più votato, il capolista nel collegio unico per il Senato, Ettore Antonio Licheri, con 201 voti.

Gli altri candidati. Per la Camera sud: Lucia Scanu (127), Michele Ciusa (123). Nel collegio nord: Alberto Manca ha ottenuto 151 preferenze, Paola Deiana 125, Fabio Columbano 107, Daria Derriu 83. Al Senato: 107 per Carlo Cappuccinelli, 105 per Elvira Evangelista, 76 per Antonietta Congiu.

E domani scatta la due giorni di Luigi Di Maio nell’Isola: il leader del Movimenti alle 9 sarà al mercato di Sant’Elia a Cagliari, alle 11 appuntamento a Carbonia all’evento “Impresa e lavoro” al palazzetto dello sport. Alle 17.30 Di Maio sarà a Nuoro per l’evento in programma all’Ex-Me, “Agricoltura, allevamento e rilancio del lavoro”. La visita continua lunedì con incontri a Sassari, alle 12, e a Olbia, alle 17.30.

