Su chi serbit:

600 de ambidda pulia

400 arrosu

1 dl de binu biancu

200 g de tomata

1 arrugheddu de àgiu

bator culleras de àgiu

Aprontu:

In una tiana callentare duas culleras de ògiu germanu cun un’arrogheddu de àgiu, pro ddu bogare in deretura comente s’arrùbiat pagu pagu.

Agiùnghere sa tomata segada a piticu e a pustis de calicunu minutu aunire s’ambidda a tancheddos pro 15 minutos. Pònnere sale e pìbere e bogare de su fogu sa pingiada.

In un’àtera pingiada callentare pagu pagu ògiu in pares a s’arrosu. Isfùndere totu cun su binu. A pustis ca su binu est evaporadu pònnere s’arrosu in sa bagna cun su pische, pro sighire a coghinare finas ca s’arrosu est cotu.

Commenti

comments