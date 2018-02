Incidente in via Is Mirrionis, a Cagliari.

Un 78enne brianzolo, alla guida di una Toyota Yaris, poco prima dell’ospedale Santissima Trinità ha investito una 21enne del nuorese che attraversava sulle strisce pedonali.

La ragazza dopo l’urto è caduta a terra restando ferita tanto da essere trasportata all’ospedale Marino in codice giallo.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge

Commenti

comments