Due persone sono morte e altre 70 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto due treni in Carolina del Sud, non lontano dalla città di Cayce. Un convoglio passeggeri delle linee AmTrak si è scontrato contro un merci della compagnia Csx. Le vittime sono state trasportate negli ospedali della zona. Il treno passeggeri viaggiava tra New York e Miami con a bordo 139 viaggiatori e otto membri del personale.

