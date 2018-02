CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Andreolli, Ceppitelli, Castan; Faragò, Joao Pedro, Cigarini, Barella, Padoin; Farias, Pavoletti.

A disposizione: Crosta, Rafael; Lykogiannis, Romagna; Caligara, Cossu, Deiola, Dessena, Ioniță; Giannetti, Han, Sau.

Allenatore: Lopez.

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Dal Bello; Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, Mattiello; Floccari, Antenucci.

A disposizione: Gomis, Marchegiani, Simic, Bonazzoli, Vaisanen, Vitale, Everton Bilher, Schiattarella, Costa, Paloschi, Dramè.

Allenatore: Semplici.

MARCATORI: Cigarini, Sau

Arbitro: Massa di Imperia

Stadio Sardegna Arena, Cagliari

Primo Tempo: 1-0

Il Cagliari nella prima parte della gara sicuramente della Spal: i padroni di casa riescono a gestire il possesso palla, la squadra di Semplici però si difende bene e prova sulle ripartenze. La squadra di Semplici chiude bene e tenta di ripartire.

Poi però, al 33′:

CIGAAAAAAAAA! MA CHE GOL! pic.twitter.com/xS6hHOFMem — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 4 febbraio 2018

Cigarini batte Meret con un rasoterra angolato dai 25 metri: 1-0

Negli ultimi 15′ la Spal tenta timidamente di reagire, finendo per andare a sbattere contro un Cagliari organizzato che torna motivato anche nel secondo tempo.

Secondo Tempo 2-0

Il Cagliari alla ripresa sembra più combattivo. Nel primo quarto d’ora pressa la Spal, tanto da gonfiare la rete al 17′: Cigarini serve in area Farias, che serve in area Joao Pedro. Il brasiliano batte Meret. Ma il VAR rettifica, rete da annullare: sul passaggio di Cigarini Farias era in netto offside.

I rossoblu non demordono, e alla mezzora raddoppiano comunque, con l’appena entrato Sau: cross in area, Castan ha tempo e spazio per stoppare in piena area e servire Sau con il tacco. Rossoblù raddoppiano.

La Spal tenta di trovare il gol della speranza ma non mancano le occasioni per il Cagliari, che ha la situazione in pugno. Finisce 2-0

Commenti

comments