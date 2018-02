Venerdi 9 febbraio prosegue la programmazione del Bflat Jazz Festival, la rassegna giunta alla quarta edizione curata dall’Associazione Domina Edizioni Musicali che ha visto nomi di prestigio tra cui Fabio Concato, Sergio Caputo, Johnny O’neil, Liane Carrol, Karima e tanti altri, per il mese di febbraio sono previsti i concerti di Carmen Sousa, Greta Panettieri ed il Bluesman argentino Matias Cipiliano, mentre nel mese di marzo sono attesi Marco Pacassoni Quartet ( miglior vibrafonista italiano, e tra i migliori musicisti nella classifica di Jazzit), 2 marzo Piero Marras ripercorrerà i suoi 40 anni di carriera. Grande attesa l’8 marzo con il Duo Pieranunzi / Cisi per un concerto all’insegna del grande Jazz italiano.

Carmen Souza é certamente una delle voci più interessanti della nuova generazione della cosiddetta world music. Nata a Lisbona da una famiglia capoverdiana di estrazione cristiana, la sua musica fonde in sé tanti generi musicali: dalla Morna, al Batuke, al Jazz, al Soul e oltre. Carmen parte dalla forza delle proprie radici per scoprire frontiere sempre nuove. Il suo modo di cantare è una versione del tutto personale della verve di Billie Holiday, Nina Simone e Casara Evoria: tra melodie inusuali, umori esotici, africanismi e scat jazz, vibrati controllati e frasi dall’andamento imprevedibile.

Nel 2017 è uscito l’album CREOLOGY, un passo naturale verso il mondo Afro, che Carmen Souza & Theo Pascal hanno sperimentato e sentono come proprio, con la musica che in questo disco viaggia, in un percorso transatlantico, da paesi portoghesi ex coloniali, come Capo Verde, Mozambico, Angola attraversando il mare in Brasile, Cuba, atterrando sulle coste di New Orleans. Si possono così scoprire in questo disco ritmi come Batuque, Funana, Semba, Quilapanga, afro-brasiliana e suoni cubani e anche l’atmosfera di New Orleans, il tutto miscelato per creare ciò che abbiamo imparato ad identificare come il Souza Pascal AfroSound.

Carmen Sousa Trio – 9 FEBBRAIO ORE 22 –

Line-up:

Carmen Souza – guitar, piano, vocals

Theo Pascal – Ebass& Dbass

Elias Kacomanolis – Drums/Perc

