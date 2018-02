“Di Maio arriva in Sardegna e promette le stelle. Noi portiamo 100 risultati del buon governo, ottenuti in questi anni di legislatura, e proponiamo altri 100 passi da compiere per migliorarli”. Così il segretario regionale del Pd, Giuseppe Luigi Cucca, commenta la visita del leader del M5S in Sardegna.

“Gli 80 euro diventeranno una misura strutturale per ogni figlio entro 18 anni di età – afferma Cucca – oltre al milione di posti di lavoro in più già realizzati grazie al Jobs Act, proponiamo la riduzione di 4 punti del cuneo contributivo; i quindici Patti per il Mezzogiorno, tra cui il Patto per la Sardegna da 2,8 miliardi di euro, saranno monitorati nella progettualità e nella spesa. E poi le leggi a sostegno delle fasce più deboli, come la legge sul Dopo di noi, che sarà ampliata con il Piano di accessibilità universale, e quelle a tutela dei diritti, come la legge sulle Unioni civili e quella sul testamento biologico. E tanto altro ancora è stato fatto per la Sardegna e dovrà essere portato avanti per non disperdere i risultati raggiunti: dall’accordo sulle servitù militari, al tavolo Stato-Regione per condurre la trattativa per l’insularità, dell’intesa per La Maddalena, all’istituzione della zona franca nei Comuni alluvionati, a cui seguirà la creazione delle Zone economiche speciali nei punti ritenuti strategici, a nord e a sud della Sardegna, e il piano per la metanizzazione”.

“Sono fatti e provvedimenti reali – conclude il segretario del Pd – e sono certo che i cittadini sardi sapranno scegliere la concretezza, piuttosto che le bufale elettorali di persone incompetenti”.

Commenti

comments