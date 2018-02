Un ascensore per collegare piazza Costituzione alla Galleria coperta del Bastione Saint Remy. E’ la novità prevista dagli imminenti lavori del Comune per riaprire definitivamente uno dei “salotti” della città. In questi giorni sta andando avanti la pulizia del prospetto frontale del Bastione, poi sarà la volta del versante che da su viale Regina Elena. Qui potrebbe esserci la novità più importante: un nuovo ascensore, interno, per permettere di passare dalla strada direttamente alla Galleria coperta, chiusa ormai da diversi anni.

Le prime immagini realizzate al computer sono state rese note dalla consigliera comunale del Pd Giorgia Melis: “Verrà aperto un varco nelle mura, già realizzato tempo addietro ed attualmente chiuso, nel quale si vuole inserire un ascensore che consentirebbe di arrivare dalla base di viale Regina Elena direttamente nella galleria coperta”.

Novità anche per la rotatoria: “Inoltre inizieranno i lavori in Piazza Costituzione per il rifacimento dei sottoservizi (rete fognaria, idrica, illuminazione, gas e fibra ottica) e nuova pavimentazione in granito. La rotatoria verrà ridisegnata, con dimensioni circa pari a quelle attuali ma con centro deviato, così da permettere di allargare le banchine dei lati della piazza sulla via Manno, sul viale Regina Elena e soprattutto al piede della scalinata di accesso al Bastione”.

