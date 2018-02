Intorno alle 2 circa di questa notte i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato per furto aggravato in concorso G. Z. 36enne cagliaritano e F. P., 46enne di Sestu, entrambi con precedenti di polizia.

I militari hanno intercettato i due a bordo dell’auto di Puddu, trovandoli in possesso di diversi sacchi di pellet rubati poco prima dal negozio “CFadda” di Sestu sulla ex ss131. Ulteriori 41 sacchi, rubati dallo stesso centro, sono stati trovati dai militari a seguito della perquisizione domiciliare nelle abitazioni dei due, che sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.

