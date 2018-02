“Oggi, con l’inaugurazione della strada di Nulvi in cui era presente anche Ganau, ancora una dimostrazione che un presidente del Consiglio candidato alle elezioni non potrà mai essere super partes: si dimetta”. Lo ha ribadito Emilio Usula, consigliere di Progetto AutodetermiNatzione, dopo le polemiche scoppiate per l’annuncio da parte di Ganau, candidato alle elezioni con il Partito Democratico, di non dimettersi dalla carica di presidente del Consiglio della regione Sardegna.

Tutto era incominciato in avvio dei lavori dell’Aula il primo febbraio, in seguito alla richiesta di dimissioni avanzata di Usula. “Conosco bene la differenza tra ruolo istituzionale e politico, e rassicuro sul fatto che saprò distinguere il mio ruolo di presidente di questa Assemblea rispetto a quello politico in cui tutti siamo impegnati in questo periodo”, aveva risposto Ganau.

Il consigliere dei Rossomori, dopo gli eventi di oggi, ribadisce: “Ganau lasci l’incarico o quantomeno una forma di autosospensione per questioni di opportunità e stile”.

