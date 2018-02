L’ultimo numero di Sorticularia, il Bollettino dell’Archivio Storico Municipale di Oristano, è interamente dedicato alla Sartiglia. Si tratta di un dvd, intitolato “E quindi uscimmo a rivedere le stelle”, supplemento al numero 5 di giugno 2017, curato da Nicola Marongiu e Cinzia Carrus, prodotto dal Comune di Oristano e dalla Fondazione Sa Sartiglia con il contributo della Fondazione di Sardegna, della Cineteca sarda e del Gruppo tamburini e trombettieri Sa Sartiglia, che sarà presentato al pubblico giovedì, alle 19, all’Hospitalis Sancti Antoni.

Otto figure eccezionali raccontano la Sartiglia e la figura di Su Componidori rivelando i vari modi di vivere ed esplorare la storica manifestazione. Gli otto protagonisti sono Carmine Piras, Annadina e Luigi Cozzoli, Franco Ledda, Silvio Pulisci, Ruggero Emmi, Filippo Martrnez ed Enrico Fiori.

Il bollettino dell’Archivio storico comunale nasce nel 2017 per valorizzare le fonti per la storia della Città e del territorio ad essa direttamente o indirettamente collegato. Quelle fonti, generalmente carte e documenti, che rappresentano un patrimonio inestimabile di storia e cultura locale, testimonianze formali e formalizzate delle azioni che hanno contribuito a delineare le sembianze del presente.

Il lavoro di video-intervista coordinato dalla direttrice dell’Archivio storico Antonella Casula e realizzato da Nicola Marongiu e Cinzia Carrus, fondato sul significato più profondo del termine, fondato sulla reciprocità degli sguardi, sullo studio della sostanza stilistica della documentazione, e sulla cura dei dettagli che emergono dagli elementi filmati e documentati. Anche i luoghi di registrazione (abitazioni private, studi professionali, officine di artigiani, ecc.) non sono casuali, ma il risultato di una scelta ponderata, e volutamente orientata ad offrire al lavoro una connotazione di natura ecologico-ambientale e psicologico-culturale. Così pure il montaggio delle immagini e la selezione delle musiche e dei ritratti fotografici, che nascondono, ma non del tutto, il proposito di tramandare elementi di cultura popolare e tradizionale, nella consapevolezza che parlare, raccontare, narrare la Sartiglia, la «propria» Sartiglia, conferma la complessità metodologica ed euristica tipica delle fonti orali e l’interpretazione, mediata dal ricordo, che resta in divenire, nel pieno rispetto della, delle altrui Sartiglie.

Del resto l’analisi e lo studio dei carnevali tradizionali della Sardegna, portati avanti da illustri ricerche antropologiche, conferma l’importanza dell’incrocio di fonti di diversa natura: scritte, demologico-letterarie, di archivi locali, orali e d’inchiesta. Queste ultime rappresentano una ricchezza straordinaria nel sopperire alle carenze della memoria collettiva, e alla conoscenza del puzzle che rappresenta questo evento.

Il DVD sarà messo in vendita nella biglietteria della Fondazione Sa Sartiglia in via Eleonora.

