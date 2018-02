Incidente sulla Ss195racc, a Cagliari.

Un 21enne, per cause ancora da definire da parte della polizia municipale che intervenuta sul posto, ha perso il controllo della sua Daihatsu Cuore, in direzione aeroporto.

Il ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Policlinico universitario con assegnato codice giallo.

