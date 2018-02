“Preoccupa la sprovvedutezza di Luigi Di Maio, che ancora una volta, anche in terra sarda, non perde l’occasione per dimostrare la sua inadeguatezza e il suo vuoto assoluto”. Lo afferma, in una nota, il parlamentare europeo Salvatore Cicu (Fi).

“Speravamo in proposte politiche, programmi, idee. Invece no. Di Maio conferma anche in Sardegna – prosegue Cicu – di essere sprovvisto di tutto ciò, e si appende disperatamente al tema fallimentare dell’anti-berlusconismo parlando di vergogna. Bene farebbe il giovane rampollo di Grillo ad occuparsi delle candidature ‘vergognose’ del suo partito, o della ‘vergogna’ Raggi a Roma, o dei comuni sardi in preda alle ‘vergognose’ Giunte dei 5 stelle. Non solo. Di Maio finge di dimenticare il suo astio nei confronti dei migranti, quando, proprio pochi mesi fa dichiarò a proposito del lavoro delle Ong: ‘Trasportano criminali’. Ecco, la vera miccia della bomba sociale è l’antipolitica diffusa dai 5 Stelle in questi anni. Una bomba fatta di toni violenti, lontana dalla democrazia”, conclude l’eurodeputato di Fi.

Commenti

comments