“La situazione non è come quella che viene dipinta in queste ore. Riusciremo a dimostrare che Francesco Falchi è a sua volta un soggetto debole, con gravi problemi di salute. Non per niente è ricoverato in ospedale”.

Lo ha detto all’ANSA l’avvocata Romina Marongiu, difensore dell’ uomo di 44 anni, accusato di aver pestato a sangue la compagna – Martina Murgile di 40 – tre giorni fa nella loro casa di Macomer, ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Nuoro. Falchi è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Macomer subito dopo i fatti.

“Stiamo parlando di un soggetto ipovedente – ha proseguito l’avvocata – ed estremamente fragile. Sono in corso accertamenti dai quali sono fiduciosa si riuscirà a modificare la posizione del mio assistito. Lui è incensurato, non ha mai avuto episodi violenti prima di questo momento, anzi nella coppia il soggetto debole sembrava essere lui. Di più non posso dire – ha concluso – ma ho fiducia che tutto si chiarirà”. Martina Murgile dal letto d’ospedale aveva lanciato un appello attraverso l’ANSA: “Aiutatemi a ricostruire una vita”.

