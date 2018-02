Un boato ha squarciato il silenzio nel cuore della notte ad Oliena (Nu). Alcuni malviventi intorno alle 4 hanno tentato un assalto al bancomat dell’agenzia del Banco di Sardegna in via G.B. Melis, usando dell’esplosivo, ma i dispositivi di sicurezza hanno resistito all’esplosione impedendo ai banditi di portare via i soldi.

Sul posto i carabinieri del paese e della Compagnia di Nuoro che hanno avviato le indagini.

