Arrivano altri fondi per coprire il disavanzo delle aziende sanitarie sarde: La Giunta ha dato il via libera all’assegnazione di 117 milioni a copertura del disavanzo 2016, nell’odierna seduta dell’Esecutivo presieduta da Francesco Pigliaru. Nella stessa riunione sono ha anche deliberato, su proposta dell’assessora Barbara Argiolas, la prosecuzione al progetto interregionale di eccellenza Italy Golf&More sino al 2020.

Approvata la delibera, proposta dall’assessore Cristiano Erriu, con cui la Regione avvia l’iter finalizzato all’intesa per la cessione e acquisizione di spazi finanziari da parte delle Amministrazioni locali. Su proposta dell’assessora Donatella Spano, la Giunta ha deciso di non sottoporre all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, condizionato a prescrizioni, il progetto di ampliamento della cava in località Bia de Tramatza, a Solarussa.

Infine è stato dato il via libera al piano annuale per l’immigrazione 2018, con una dotazione complessiva di 300 mila euro per interventi a favore in particolare delle fasce più deboli tra gli immigrati regolarmente residenti nel territorio regionale, le donne e i minori. L’Esecutivo, sempre su proposta dell’assessora Mura, ha inoltre approvato la costituzione della Commissione regionale per la cooperazione sociale con la nomina dei suoi componenti.

