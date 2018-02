“E’ disumano quello che hanno fatto a mia figlia, una violenza assurda. Quella di Pamela era una morte che poteva essere evitata”. Lo ha detto Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, che oggi ha partecipato con il padre della 18enne Stefano Mastropietro e lo zio della ragazza Marco Valerio ad una fiaccolata a Macerata. Circa 200 persone hanno sfilato sotto la pioggia, portando striscioni: ‘luci per Pamela’ e ‘#stop alla violenza’. Alessandra Verni ha annunciato l’intenzione di creare un’unica associazione no profit a livello nazionale insieme all’associazione ‘L’esistenza ora’ che ha organizzato la fiaccolata. “Ne ho già parlato con il sindaco di Roma Virginia Raggi”, ha detto. L’associazione dovrebbe occuparsi di ragazzi in difficoltà, con il supporto di psicologi e di volontari. I familiari di Pamela Mastropietro vogliono poi che siano accertate le responsabilità della morte della ragazza, ed hanno preso nettamente le distanze da Luca Traini e dal suo raid xenofobo a colpi di pistola contro i migranti di colore

Commenti

comments