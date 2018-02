Il Volo, Biagio Antonacci, Sting e Shaggy compongono il puzzle dei superospiti della seconda serata del festival di Sanremo, in programma mercoledì.

Accanto agli omaggi, tra i fili conduttori del festival di Claudio Baglioni, si aprirà la gara dei Giovani, mentre 10 Big torneranno sul palco per riproporre il loro brano. Con un omaggio a Sergio Endrigo, sulle note di Canzone per te che vinse al festival 50 anni fa, nel 1968, Il Volo tornerà a Sanremo dove ha vinto nel 2015 con Grande amore.

Il trio, sempre insieme al direttore artistico, intonerà anche il successo baglioniano La vita è adesso. Biagio Antonacci con Baglioni canterà Mille giorni di te e di me. Sting e Shaggy si esibiranno nel nuovo brano Don’t Make Me Wait, poi il cantautore britannico, per l’omaggio alla musica italiana, ha in programma Muoio per te di Zucchero.

All’Ariston arriverà anche il volto di Rai3 Franca Leosini, per una segretissima gag con Baglioni. Per la (sparuta) quota comici arriva il Mago Forest. Spazio anche al ritorno sul palco di Pippo Baudo, a 50 anni dal suo primo festival. Parte la gara dei Giovani, con 4 protagonisti su 8: Lorenzo Baglioni, Alice Caioli, Giulia Casieri, Mirkoeilcane (per ora resi noti solo in ordine alfabetico).

Dieci Campioni ripropongono la loro canzone: sempre in ordine alfabetico, Annalisa, Red Canzian, Decibel, Diodato e Roy Paci, Elio e Le Storie Tese, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Ron, Vanoni-Pacifico-Bungaro, Le Vibrazioni, Nina Zilli. Come per la prima serata, le esibizioni saranno sottoposte al televoto (40%), alla giuria demoscopica (30%) e alla sala stampa (30%). A fine show, sarà rivelata la posizione in classifica dei cantanti, limitandosi soltanto alle fasce (alta, media, bassa) e al voto espresso dalla sala stampa.

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO – Spazio agli altri 10 Campioni e alle altre 4 Nuove Proposte, con lo stesso meccanismo di voto. Superospiti i Negramaro (che presenteranno il brano La prima volta) e Biagio Antonacci. Ci saranno Gino Paoli e Danilo Rea che faranno un omaggio a Umberto Bindi con Il nostro concerto e a Fabrizio de André.

VENERDI’ 9 FEBBRAIO – Superospite Gianna Nannini e premio alla carriera a Milva, nella serata dei duetti: i 20 Big interpretano il brano in gara con ospiti d’eccezione, da Skin a Daniel Jobim, passando per il Piccolo Coro dell’Antoniano. Al miglior duetto va un premio speciale. Cambia la modalità di voto: il televoto pesa per il 50%, la sala stampa per il 30%, la giuria degli esperti per il 20%. Non vota più la demoscopica. A fine serata viene messa a punto una nuova classifica che tiene conto delle serate precedenti. Lo stesso meccanismo viene applicato agli otto Giovani, decretandone il vincitore.

SABATO 10 FEBBRAIO – E’ la serata del vincitore: i 20 Campioni ripropongono il loro brano e a decidere è un mix tra televoto (50%), sala stampa (30%) ed esperti (20%). Fiorella Mannoia canta Ivano Fossati. E Antonella Clerici promuove Sanremo Young, in onda da sabato 17 febbraio. Da definire la collocazione degli altri superospiti, Piero Pelù (che farà un tributo a Lucio Battisti), Giorgia (che duetterà con James Taylor), il trio Nek-Pezzali-Renga, Luca Marinelli con la fiction Fabrizio De Andrè – Principe Libero. Attesi anche i volti di Rai3 Franca Leosini e Federica Sciarelli. E se nel toto-comici, accanto a Giorgio Panariello e Nino Frassica, rientra Virginia Raffaele (ma sarà difficile rivederla all’Ariston), gli scambi tra i conduttori promettono un alto tasso di ironia e divertimento

Commenti

comments