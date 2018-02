Un governo di Grande coalizione? Stando ai programmi dovrebbe essercene uno incentrato su M5s e il Centrodestra, in particolare Forza Italia. E’ quanto emerge da un’analisi condotta dall’Istituto Cattaneo di Bologna dei programmi dei partiti in campo alle prossime elezioni.

Da questo risulta che il partito più di destra è la Lega, con Casapound più “centrista” anche di FI, mentre quello più di Sinistra è “Potere al Popolo” seguito da Leu, Insieme e Pd.

Lo studio prende in considerazione non solo l’asse destra-sinistra, ma anche quello che sarà il discrimine delle prossime elezioni: l’integrazione europea. Lungo questa linea partendo dal partito più di sinistra, cioè Potere al Popolo, si trovano Leu, Insieme e Pd: poi su uno stesso asse assai vicino alla linea di centro, si collocano Civica Popolare, M5s e +Europa. Nel campo della destra il partito più “centrista” è a sorpresa “Casapound”, seguita da FI, NCI, FdI e Lega, il partito più di destra dello schieramento.

