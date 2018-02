Mattinata a rischio stamani a Cagliari per la presentazione dei candidati sardi di CasaPound all’Exmà.

Il movimento conferma con il suo ufficio stampa che stamani i candidati saranno in via San Lucifero, come previsto, nonostante l’annullamento della disponibilità dei locali comunicata ieri sera ad Edoardo Lecis dalla direzione dell’Exmà ‘per opportunità e ragioni legate alla natura culturale dell’Exmà’.

Sulla pagina Facebook la direzione comunica che la presentazione delle candidature “non si svolgerà negli spazi dell’Exmà per specifica volontà della direzione, in quanto non compatibile con i valori culturali del centro”.

Si temono scontri con gruppi non organizzati, riconducibili all’area antagonista che potrebbero presentarsi in via San Lucifero. Sul posta da questa mattina è presenta una notevole presenza di forze dell’ordine per impedire i contatti tra i due gruppi.

