Nel 2017 i prezzi dell’assistenza auto registrano una crescita inferiore all’inflazione. Lo rivela l’Osservatorio Autopromotec sui costi dell’assistenza secondo il quale, lo scorso anno, i prezzi pagati per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli sono aumentati mediamente dell’1% rispetto al 2016.

La dinamica più accentuata – secondo le rilevazioni mensili dell’Istat elaborate dall’Osservatorio Autopromotec – è quella dell’attività di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto privati. Per questo comparto la crescita è stata infatti dell’1,3%. Più contenuta la dinamica dei componenti necessari per mantenere in efficienza gli autoveicoli. I prezzi dei lubrificanti sono infatti aumentati dello 0,8%, quelli dei pezzi di ricambio e accessori dello 0,3% e quelli dei pneumatici sono rimasti invariati. La crescita dell’1% del comparto dell’assistenza è comunque leggermente inferiore all’incremento del livello generale dei prezzi al consumo, che è stato dell’1,2%.

A fronte dell’aumento modesto dei prezzi dell’assistenza, si registra una crescita sempre piuttosto contenuta dei prezzi delle vetture nuove (+0,9%) e una contrazione marcata (-2,6%) per le auto usate. Queste dinamiche sono legate naturalmente all’evoluzione della congiuntura economica. L’accelerazione della ripresa in atto sta infatti consentendo al settore dell’assistenza di recuperare, anche se ancora in parte, i sacrifici fatti in tempi di crisi.

