Il Parco Geominerario assumerà a tempo determinato alcuni lavoratori provenienti dall’ex bacino “Ati-ifras”. Saranno impegnati nelle aree del Nuorese (Lula e Orani), nel Medio-Campidano e nel Sarrabus-Gerrei.

E’ la novità emersa dal tavolo partenariale per l’attuazione delle politiche di reimpiego per i lavoratori ex Ati Ifras riunito sotto il coordinamento dell’assessore degli Affari Generali, Filippo Spanu. Nell’incontro è stata anche esaminata la questione dei contratti applicati e delle retribuzioni per garantire l’omogeneità del trattamento economico. Il tema sarà approfondito nei prossimi giorni in un tavolo tecnico. Intanto vanno avanti le procedure per l’assunzione a tempo determinato dei lavoratori da parte di Igea che completerà le procedure entro la fine di febbraio.

Va avanti anche l’iter per l’inserimento dei lavoratori negli enti locali e nei consorzi che hanno presentato proposte nell’ambito del catalogo dei progetti.

