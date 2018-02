Raid americani in Siria, contro le forze di Damasco. Ne ha dato notizia in un comunicato la coalizione Usa- Arabia Saudita, secondo cui un centinaio di militanti sono rimasti uccisi nelle incursioni lanciate dopo che le forze siriane “hanno condotto un attacco non provocato” contro uno dei quartier generali delle Forze democratiche siriane (Fds), sostenute dagli Stati Uniti.

Ricordiamo che le cosiddette “Forze democratiche siriane” sono quelle organizzazioni che indirettamente hanno sostenuto e armato i movimenti jihadisti autori di stragi e decapitazioni in tutta la Siria.

Questo attacco americano dimostra con sempre maggiore evidenza, come da parte dei paesi del golfo, di Israele e degli Usa ci sia un “doppiopesismo” con “aiuti indiretti” alle organizzazioni terroristiche.

