“A Fumini da diversi giorni questo sacco vicino alla strada. Ho toccato la busta e ho sentito una coda e delle zampe”. È la denuncia fatta su Facebook da Antonella Zonca, presidentessa dell’associazione ‘Quattro zampe’. Un post che ha creato indignazione tra gli iscritti del gruppo “Animali Quartu – Cagliari e dintorni, smarriti e trovati”.

Secondo quanto scritto da Antonella Zonca non è la prima volta che si ritrovano sul ciglio della strada buste con dentro animali abbandonati. Forse brutalmente uccisi, o magari soffocati con la stessa busta in cui sono stati messi. “Mi sono fermata e non avuto coraggio di vedere dentro” ha spiegato la presidentessa dell’associazione.

“Altri tre di questi episodi sono apparsi a Flumini di Quartu, e anche due dei quattro cani a cui do del cibo per strada da 5 anni non li vedo da giorni. Benvenuti in Sardegna” è il commento amaro di Antonella Zonca.

