Nei mesi scorsi si era parlato a lungo dei Dead Cross, la super band formata da Dave Lombardo (ex-Slayer, Suicidal Tendencies) e Mike Patton (Faith No More), oggi l’annuncio, la band sarà in Italia per diversi show live.

Lo scorso Agosto, questa super band, ha pubblicato l’album di debutto che è stato acclamato dalla critica e dal pubblico fedele al crossover ed al metal. Ora la Vertigo ha annunciato che il il 5 e 6 Giugno rispettivamente all’Estragon di Bologna e all’Alcatraz di Milano suonerà questa formazione che per molti è considerata una superband.

I biglietti sono in vendita al prezzo di 32 euro più i diritti di prevendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 9 febbraio sul circuito Ticketone.

Commenti

comments