“Abbiamo fatto richiesta al ministro della Pubblica Amministrazione per una deroga sui rigidi vincoli assunzionali, siamo in attesa di una risposta”. Così l’assessore regionale al Personale, Filippo Spanu, in merito al sit-in di oggi in Consiglio regionale dei lavoratori Aras che chiedono la stabilizzazione nell’agenzia Laore.

“La Giunta – ha aggiunto Spanu – vuole capire, con esattezza, se sia possibile derogare alle norme nazionali per poter inserire stabilmente, tramite concorso, i lavoratori dell’associazione privata, che presta attività di assistenza tecnica in agricoltura, nell’ambito dell’Agenzia”. Intanto – fa sapere la Regione – “su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Pier Luigi Caria, la Giunta ha licenziato la delibera che autorizza il trasferimento di 13,8 milioni di euro a favore di Laore Sardegna per le attività di assistenza tecnica in zootecnia svolte da Aras”.

Il trasferimento riguarda le attività previste per il 2018 dal Programma operativo annuale (Poa). In particolare, “si sta valutando l’ipotesi di estendere le attività, come per esempio la vaccinazione dei bovini per la Blue tongue, da far svolgere direttamente ai veterinari Aras presso le aziende”.

